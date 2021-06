"Estou me sentindo mais tranquila, principalmente no período menstrual, e não sinto mais fome como antes", comemora Luzidete, dizendo que já perdeu quatro quilos desde que começou a utilizar a técnica, há seis meses.Outro exemplo bem sucedido do tratamento é o da jornalista potiguar Roberta Trindade, de 37 anos. Ela conta que procurou a acupuntura em virtude de problemas de torcicolo. O torcicolo é um distúrbio do pescoço caracterizado pelo enrijecimento dos músculos dessa região, fazendo com que os movimentos da cabeça se tornem muito dolorosos e limitados."Antes da acupuntura mal conseguia levantar da cama. Estou na terceira sessão, mas comecei a sentir a diferença já na primeira", confessa. A jornalista destaca ainda o ambiente favorável da clínica onde se submete ao tratamento. "As paredes da sala possuem cores azuis, a música é relaxante e há óleos aromáticos variados que deixam o ambiente super agradável".Há quatro anos atendendo na especialidade, o médico Milton Azevedo Filho enfatiza que o tratamento vem obtendo crescimento significativo na capital potiguar. "Houve um aumento na procura por acupuntura de mais de 1.000%. Tem dias aqui no consultório que chego atender 50 pessoas", conta.Segundo ele, a acupuntura pode tratar dor, enxaqueca, obesidade, ansiedade, depressão, estresse e ainda se prestar a questões estéticas. Sobre a acupuntura estética, o médico diz que muitas pacientes procuram para o tratamento de rugas, celulite, gordura localizada e estrias. A acupuntura é também usada no tratamento de doenças ligadas à parte emocional do individuo."É importante ressaltar que é um tratamento sem o uso de medicamento e os resultados são excelentes. É aquela história: se bem não fizer, mal é que não faz", garante.Para se obter um bom resultado, Milton Azevedo Filho explica que o ideal é fazer, no mínimo, 10 seções. Ele fez questão de chamar atenção para o detalhe de que atualmente todos os planos de saúde incluem a acupuntura."Não existe contraindicação. Nem para as gestantes. Pode ser usado desde crianças até idosos. Os benefícios são incalculáveis. É bom que as pessoas tenham paciência porque é um tratamento prolongado nas doenças crônicas e rápido nas doenças agudas", esclarece.Em relação ao tratamento utilizado nas crianças, o médico ressalta que existe a técnica de "Aurículo Terapia". A Aurículo Terapia é um ramo da acupuntura que estimula com sementes os acupontos da orelha, onde estão contidos os pontos energéticos relacionados ao corpo humano. Ela traz benefícios como o alívio de dores no corpo, reequilíbrio do organismo, acalma a mente e fortalece o sistema imunológico."Essa técnica é usada muito no tratamento de obesidade. As agulhas são pequenas e atualmente estão sendo substituídas por sementes de mostarda". O médico acupunturista conclui dizendo que "o importante é que a acupuntura trata as doenças pela raiz e não só os sintomas”.