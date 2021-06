Santa Cruz busca modos de "parar" o Potyguar O time do técnico Diá terá como desfalques Rafael e Kel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O Santa Cruz, na busca de um lugar na final do segundo turno do Estadual, não contou conversa - e fez coletivo até na Sexta-Feira da Paixão, estudando um jeito de "segurar" o líder Potyguar em pleno Iberezão, neste domingo (12).



O técnico Francisco de Assis "Diá" - que acredita em um equilíbrio de forças neste confronto emtre o primeiro e o terceiro colcoados na tabela, e não crê que seu time tenha algum favoritismo neste momento (apesar dos números recentes afirmarem o contrário, ainal o "Tricolor do Inharé" venceu os três últimos jogos) - amarga as ausências de Rafael e Kel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.