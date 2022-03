Guamaré: TCU condena João Pedro Filho a devolver R$ 445 mil O ex-prefeito tem 15 dias para pagar o valor aos cofres da Funasa e também para pagar multa de R$ 14 mil ao Tesouro Nacional.

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o ex-prefeito de Guamaré João Pedro Filho ao pagamento de R$ 445.627,32, valor atualizado, por prestação parcial de contas dos recursos repassados pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa) para construção de sistema de esgoto no município.



O ex-prefeito tem 15 dias para pagar o valor aos cofres da Funasa e também para pagar multa de R$ 14 mil ao Tesouro Nacional. O recurso foi liberado em três parcelas, mas só houve a apresentação de contas das duas primeiras.



Cópia da decisão foi enviada à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte. Cabe recurso da decisão. O ministro Benjamin Zymler foi o relator do processo.