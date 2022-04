Lula pede a países em desenvolvimento para estimular setor produtivo Presidente do Brasil convocou nações para que usem reservas de dinheiro para impulsionar os setores produtivos.

Em discurso hoje (17) na Câmara de Comércio e Indústria de Riad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma convocação para que os países em desenvolvimento, como o Brasil, a China e a Arábia Saudita, usem mais suas reservas de dinheiro para impulsionar os setores produtivos.



“Em vez de a gente ficar com o dinheiro paralisado recebendo o rendimento dos títulos americanos, se nós construirmos fábricas, se nós investirmos em ciência e tecnologia, se nós fizermos universidades, se nós investirmos na produção de alimentos, certamente daqui a 20 ou 30 anos a Arábia Saudita e o Brasil serão infinitamente melhores do que são hoje", afirmou. O Brasil, segundo Lula, “tem pouco, tem apenas US$ 200 bilhões de reservas, mas a Arábia tem muito, a China tem muito.”



Durante a visita à Câmara de Comércio, seis acordos de cooperação foram firmados entre empresas e associações dos dois países. Um deles envolve a Petrobras e uma holding saudita para a produção de um derivado do petróleo conhecido como coque verde, menos poluente, usado principalmente em termelétricas e na fabricação de alumínio. Outra parceria entre empresas dos dois países prevê o investimento de US$ 100 milhões na fabricação de insulina humana na Arábia Saudita.



Cerca de 50 representantes empresariais acompanham Lula nessa viagem de dois dias à Arábia Saudita, que termina hoje à noite, com o embarque da comitiva presidencial para a China. Os empresários brasileiros estão de olho nos projetos de infraestrutura e construção civil em andamento no Golfo Pérsico, que podem movimentar até US$ 2 trilhões. Na Arábia Saudita, seriam de US$ 500 bilhões a US$ 600 bilhões, incluindo a construção de seis cidades inteiras para funcionar como pólos de desenvolvimento.



Ontem (16) à noite, o presidente foi recebido no Palácio Real pelo rei Abdullah bin Abudullah Aziz al Saud, que distribuiu presentes a dez

adolescentes de Santa Catarina. Eles estão em Riad em intercâmbio cultural, a convite da família real, que já dooou US$ 5 milhões para a construção de casas destinadas às vítimas das enchentes no estado.



