Fábio Faria já vê Natal como sede da Copa de 2014 O parlamentar mostra maior confiança de que a capital potiguar estará na lista da Fifa que será divulgada no próximo dia 31.





O deputado federal Fábio Faria (PMN) foi o primeiro político do estado a levantar a bandeira de Natal sede da Copa do Mundo de 2014. Ele recorda suas primeiras entrevistas sobre o assunto, ainda em 2006, quando recebeu várias críticas da imprensa, políticos e da própria população “que achava que eu estava sonhando”.



Em entrevista ao Programa Política RN nesta sexta-feira (22), Fábio falou da expectativa para o anúncio da Fifa, no próximo dia 31, de quais serão as cidades escolhidas para sediar os jogos do evento.



Ele aposta na seleção de Natal. “Desde a visita da Fifa que eu fiquei com esta impressão”, afirma.



Esta semana rumores de que ele assumiria um núcleo da Secretaria Municipal de Esportes dominaram alguns noticiários da área, mas ele negou que tenha recebido convite da prefeita Micarla de Sousa neste sentido.



“A prefeita me pediu, apenas, para indicar um nome de alguém que pudesse se dedicar à Copa 24h”. O deputado não quis antecipar se já teria essa indicação. Mas é bom já ir pensando nos pretendentes, pois logo depois do anúncio no final deste mês, a CBF vai reunir todos os prefeitos das cidades escolhidas, no dia 10 de junho.



Nesta ocasião, segundo ele, será elaborado o cronograma. “Os prefeitos vão começar a viabilizar os projetos de estádios e as empresas que vão entrar com os recursos, entre outras metas”, explica.



Hoje, o deputado se mostra mais crente ainda na escolha da capital potiguar. Ele lembra a importância que terá para o desenvolvimento do estado. “Com os recursos que serão investidos aqui, acredito que obras como o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante que se arrasta há anos e o metrô de superfície, para melhorar o trânsito terão mais celeridade”.