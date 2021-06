Segundo Paula vai ser secretário estadual do Desenvolvimento

Arquivo Nominuto Presidente do Coex deve assumir Secretaria de Desenvolvimento

O martelo foi batido à noite de ontem.Presidente do Comitê Executivo de Fitossanidade do RN (COEX), Francisco Cipriano de Paula Segundo é originário de tradicional família de Mossoró, com atuação há décadas na área comercial.Sua ascensão mantém o PR de João Maia com espaço que possuía desde a gestão anterior da governadora Wilma de Faria (PSB).Sua posse será amanhã (quarta, 8), às 10h, ao lado de outros novos secretários, no auditório da Emater.