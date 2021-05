A falta que Sandro e Simão fazem Sem seus dois melhores jogadores, o ANBC foi um time perdido em campo e que não mostrou resistência ou impôs dificuldades ao adversário

Um treinador sabe da importância dos jogadores diferenciados numa partida de futebol.



E Heriberto da Cunha sabia desde o começo que seu ABC deste domingo, contra o Potyguar, em Currais Novos, seria muito diferente.



E como foi.



Faltou criação, referência, posse de bola, confiança, liderança, mesmo aquela liderança silenciosa exercida por Sandro.



O ABC não soube andar em campo. O Potyguar jogou bem, não estou tirando seu mérito, mas o Potyguar vem jogando bem desde o início do Estadual.



Agora, depois de grandes resultados, goleada no América, e coisa e tal, os "comentaristas" dizem que sabiam do Potyguar, acreditavam no Potyguar.



Sabiam nada! Acreditavam nada!



Amanhã, se o tricolor comandado por Netinho tropeçar, ainda assim, vai ter quem o chame de "Cavalo Paraguaio", como fizeram com o Santa Cruz de Tomba.



Mas voltando à falta que os jogadores fizeram.



O ABC sem Sandro e Simão é ôco. Opaco, sem brilho e sem rapidez. Eles orquestram, dão o ritmo que o time deve ter.



O que se viu neste domingo (5), em Currais Novos, foi um time "desmembrado", fazendo ligação direta entre defesa e ataque.



E se a defesa sofria carga dupla porque todo mundo do Potyguar, vendo a falta de risco que o time corria, partiam para cima, o ataque ficava isolado na frente, sem saber o que fizesse, já que bola que é bom, nada.



As ausências de Simão e Sandro hoje me remetem à Série B. A importância de bons substitutos, de reservas realmente à altura.



Abram bem do olho!



E nesse mesmo plano, lembro da queda do Santa Cruz (faltaram reservas à altura), do ASSU (faltaram reservas à altura).



E um um grupo forte, cedo ou tarde, a equipe vai sofrer uma queda de rendimento.



Sorte do ABC que Simão e Sandro ficaram fora de uma partida importante, não a mais importante.



Corram abcdistas, americanos, e todos que disputam grandes competições. Ninguém pode ter somente um time.