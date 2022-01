Henrique reconhece que recursos de 2008 para enchentes foram poucos

Elpídio Junior Líder do PMDB na Câmara afirmou que bancada "aprendeu a lição".

“Mesmo assim, sei que foi pouco. Mas serviu de lição para que possamos cobrar mais, nos unir mais e não deixar que a cena se repita agora em 2009”, disse o líder do PMDB na Câmara Federal.Henrique afirmou ainda que a vinda do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, ao Rio Grande do Norte esta semana, para ver de perto a situação do Vale do Açu, uma das regiões mais prejudicadas pelas enchentes, é sinal de que as coisas serão diferentes. “Acredito que não enfrentaremos os mesmos problemas do ano passado”, disse ele.