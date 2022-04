ABC perde a primeira em casa

Vlademir Alexandre Além dos gols, a partida desta tarde foi marcada por grandes confusões da arbitragem.

Foi a segunda derrota do clube potiguar, que já havia sido batido pela Ponte Preta por 2 a 0. Além dos gols, a partida desta tarde foi marcada por grandes confusões da arbitragem, que anulou dois gols do Figueirense, sendo o segundo regular.Outra bobeira da arbitragem aconteceu no início do segundo tempo. O grupo acabou fazendo confusão entre os nomes de dois jogadores do Figueirense, o que resultou em um atraso no início da segunda etapa.No início da partida, o ABC deu esperanças de que sairia com a vitória. As jogadas surgiam com Lucas e Sandro, que não deram descanso para o clube visitante, durante os primeiros minutos.Aos seis minutos, em um rápido contra-ataque, Rafael Coelho colocou Alê na cara do gol e o jogador abriu o placar. No entanto, o árbitro marcou jogada irregular e assinalou impedimento.Depois de muita reclamação por parte dos jogadores, a partida se acalmou.Mas, aos 11 minutos, em uma falha de Rogerinho, Schwenck marcou o gol que deu início à vitória dos visitantes.Aliás, Schwenck, Alê e Rafael Coelho foram os principais nomes da partida no Estádio Maria Lamas FaracheO ABC sentiu o golpe e recuou. Passando a se preocupar com as jogadas perigosas que brotavam dos rápidos contra-ataques do Figueira.Em seguida, aos 23 minutos, o clube ampliou o placar. Schwenck, pela esquerda, limpou a jogada e tocou para Rafael Coelho.A arbitragem pensou em anular o gol, mas validou o lance.Pelo lado do ABC, as poucas jogadas criadas não levavam perigo à meta do goleiro Wilson. Do outro lado, Tiago teve muito trabalho para conter as investidas do clube catarinense.Fim de primeiro tempo e vitória parcial do clube de fora.Na segunda etapa, o ABC voltou um pouco melhor, mas não o suficiente para reduzir a vantagem. Aos dois minutos, Juninho saiu de campo com suspeita de fratura no antebraço. Para o seu lugar, Tiano foi chamado.No início da etapa complementar, o ABC passou a contar com as jogadas de Sandro, que, aos seis minutos, foi parado com um impedimento. Rogerinho e Gabriel também ensaiaram algumas investidas.Aos 14 minutos, o Figueirense sacramentou a vitória. Numa bobeira da zaga abecedista, Rafael Coelho aumentou o placar. A situação se manteve assim até os 47 do segundo tempo, quando Marco Aurélio descontou para o alvinegro. Resultado: 3 a 1 para o Figueirense.O próximo desafio do ABC está marcado para 30 de maio contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. O Figueirense recebe a Portuguesa no Orlando Scarpelli.Thiago Cardoso; Juninho (Tiano), Audálio e Ben-Hur; Marco Aurélio, Erandir, Rogério, Sandro e Rogerinho; Ricardinho e Valdir Papel (Fábio Silva)Técnico: Heriberto da CunhaWilson; Bruno Perone, Toninho e João Felipe; Lucas, Roger, Alê, Kássio (Michel Schmoller) e Anderson Pico; Schwenck (Wellington) e Rafael Coelho (Marcelo)Técnico: Roberto Fernandes16/05/2009 (sábado)estádio Frasqueirão, em Natal (RN): Mayron Frederico dos Reis Novais (MA): Sérgio Henrique Campelo Gomes e Cícero Romão Batista Silva (MA)