Acusado de atropelamento em Carnaval no Baldo vai a júri

Extinção da Punibilidade

Consta nos autos que, na madrugada do dia 25 de fevereiro de 1984, por volta das 0h50, na subida da Av. Rio Branco, logo após o viaduto do baldo, o acusado Aluízio Farias Batista, dirigindo um ônibus coletivo da empresa Guanabara, o qual transportava os componentes da Escola “Malandros do Samba”, do bairro do Alecrim com destino ao bairro das Rocas, atropelou vários integrantes e acompanhantes da banda “Puxa Saco”, que desfilavam por aquela avenida e se dirigiam à praia do Meio.Em consequência dos ferimentos produzidos, dezenove pessoas vieram a falecer, onze tiveram ferimentos de natureza grave e um de natureza leve. O julgamento só agora está sendo possível em virtude da reforma na lei de Processo Penal, que agora permite o julgamento de réu revel, ou seja, o acusado pode ser julgado sem estar presente à sessão.Em decisão proferida na tarde de hoje pela dra. Ticiana Maria Delgado Nobre, juíza de direito em substituição legal e presidenta do 1º Tribunal do Júri, foi declarada a extinção da punibilidade do agente (Aluízio) em relação aos crimes de Lesões Corporais, por reconhecer ter-se verificado a prescrição da pretensão punitiva do Estado (do recebimento da denúncia à prolação da sentença de pronúncia transcorreram cerca de doze anos e um mês, espaço de tempo superior ao exigido). Entretanto, o réu será julgado pelo Tribunal do Júri Popular em relação aos crimes de homicídio duplamente qualificado