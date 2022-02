Falta fôlego para municípios alagados do Vale do Açu

Vlademir Alexandre

Desabrigados só querem voltar para suas casas

Seis mil estudantes sem aulas

Nova barragem é a esperança

O Nasemana acompanhou de perto a situação no Vale do Açu e pode constatar, através de depoimentos e estatísticas, que 2009 sofreu menos que 2008 com as chuvas. Apesar disso, os prejuízos dos dois anos se somam e a sensação agora é de incerteza quanto ao futuro. Em algumas cidades, como Ipanguaçu, as autoridades alertam para o risco de problemas psicológicos para as pessoas afetadas.Para o prefeito de Assu, Ivan Junior, os municípios estão tendo que arrumar forças de onde não existe. "Está faltando fôlego para a região do Vale do Açu. Nós nem nos levantamos dos estragos que as águas causaram no ano passado e fomos derrubados novamente. Dois anos seguidos de alagamentos é demais para nós. Não podemos continuar todo ano ter que criar soluções paliativas para a situação das chuvas. Está na hora de tomarmos uma providência que acabe de vez com esse sofrimento", afirma.Em Ipanguaçu, por exemplo, o número de desabrigados neste ano chegou a 550 famílias, totalizando 1.815 pessoas. Em 2008, a Defesa Civil da cidade contabilizou 1.199 famílias desabrigadas com 4.059 pessoas afetadas. Apesar disso, o município já encontrava dificuldades para ajudar aos que sofreram no ano passado e agora tem trabalho dobrado.De acordo com a coordenadora da Comissão de Defesa Civil de Ipanguaçu, Glória Josefa Bezerra, o relatório da primeira semana de avaliação de danos aponta que os prejuízos passam dos R$ 550 mil, isso só com as residências afetadas, sem contar os estragos causados às áreas de agricultura. A Prefeitura de Ipanguaçu constatou que 220 casas ficaram danificadas e outras 85 destruídas.Glória Bezerra destacou que o grande desafio deste ano tem sido cuidar da saúde mental das vítimas das enchentes. "Essas pessoas vinham bastante abaladas com o que sofreram no ano passado e agora tiveram que enfrentar tudo novamente. Então, é muito complicado. A gente observa no olhar e conversando com elas o desânimo e preocupação quanto ao futuro".Além disso, a proliferação de doenças tem deixado o município em alerta. A poluição aumentou consideravelmente depois que as águas tomaram conta das ruas da cidade. Os casos mais comuns são de diarréia, vômito, infecção pulmonar e escabiose. A Defesa Civil informou que a cada dois dias uma equipe composta por psicólogos, pedagogos e enfermeiros visitam os abrigos, conversando e orientando as pessoas afetadas.Em Alto do Rodrigues, a Prefeitura calcula que pelo menos 45% da economia está afetada devido as enchentes. Segundo o secretário municipal de comunicação, Assis Medeiros, a situação se complica porque em 2008 nada foi feito para ajudar aos moradores da cidade. "A gestão passada não cuidou em buscar os recursos para as famílias afetadas e agora estamos tendo que trabalhar em dobro", relata.Assis Medeiros explicou que a economia de Alto do Rodrigues é movida basicamente por dois setores, o de prestação de serviços terceirizados à Petrobras e a fruticultura irrigada. No entanto, com a inundação de várias plantações e com o município praticamente parado pela quantidade de desabrigados, acredita-se que os danos a economia supere os 50% no fim das contas."Nós ainda não conseguimos fazer o levantamento completo porque existem áreas que continuam alagadas. Mas, podemos dizer que os prejuízos só não foram maiores porque realizamos um trabalho de prevenção para retirar as famílias das áreas de risco antes que as águas subissem. Com isso, podemos comemorar o fato de ninguém ter perdido móveis neste ano".Vizinho a Alto do Rodrigues, na cidade de Pendências, os danos a economia afeta não só a região, mas todo do Rio Grande do Norte. No município estão localizados os principais viveiros de camarão do Estado, que se perderam com as chuvas. Estima-se a perda da carcinicultura do Rio Grande do Norte em 20% em relação ao ano passado. Em 2008, 1.400 toneladas que migraram para o mar.Este ano, as autoridades esperam as águas baixarem para calcular os prejuízos. Mesmo assim, a expectativa é que quase dois mil hectares de fazendas de camarão se perderam no Vale do Açu. Levando-se em conta apenas a carcinicultura e a fruticultura, o governo do Estado apontou um prejuízo inicial de R$ 40 milhões.As centenas de famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas na região do Vale do Açu só querem uma coisa neste momento: voltar para casas. Em Assu, a situação dos moradores que tiveram que deixar suas residências por causa das chuvas começa a melhorar. Nesta semana, dezenas de pessoas retornaram as suas comunidades, que até o último fim de semana estavam alagadas.Algumas delas tiveram que utilizar canoas para transportar os móveis, mas, mesmo assim não perderam as esperanças. É o caso do agricultor Pedro Guari Sobrinho, que mora na comunidade de Várzea desde que nasceu, há 63 anos. Apesar de ter perdido R$ 2 mil no plantio de milho e vários móveis, ele garante que não desanima e tentará reconstruir tudo de novo."No ano passado, nós já tínhamos perdido tudo e, quando estávamos nos recuperamos, a água veio este ano e levou tudo mais uma vez. Agora, é tocar a vida e correr atrás do prejuízo", diz Pedro Guari, enquanto coloca cestas básicas, colchões e um ventilador que ganhou de doações. Ele voltou para casa com sua família, na quarta-feira (6), após passar seis dias abrigado em uma escola.Sem a mesma sorte de seu Pedro, mas, com a mesma esperança, dona Maria Batista aguarda as águas do município de Ipanguaçu baixar para retornar a sua casa. Ela está abrigada em um colégio desde o dia 23 de abril, quando as enchentes tomaram conta de quase toda a cidade e comunidades vizinhas.Ansiosa, ela não ver a hora de voltar. "Agora que as águas estão baixando, me disseram que no máximo em dois dias a gente está voltando. Hoje mesmo, mandei meu filho ir ver a situação lá na nossa casa", comemora. A expectativa de dona Maria é boa principalmente porque nesta semana fez muito sol na região do Vale do Açu.A família da aposentada é composta por oito filhos, sete noras e nove netos. Todos ficaram desabrigados. "Nós perdemos guarda-roupa, geladeira e outras coisas. Mas, eu estou doidinha pra voltar pra casa e se Deus quiser isso vai acontecer logo".Contudo, a Defesa Civil do município de Ipanguaçu teme que as previsões metrológicas se confirmem e novas chuvas afetem a região, pondo em risco novamente os moradores. Para se ter uma idéia dos estragos, quatro comunidades ficaram totalmente alagadas e 70% da zona urbana tiveram as ruas tomadas pelas águas.Com muitas escolas servindo de abrigo e outras alagadas pelas enchentes, 6.092 estudantes das cidades de Ipanguaçu e Alto do Rodrigues estão sem aulas há pelo menos dez dias. Atualmente, 732 famílias continuam desabrigadas nos dois municípios e não previsão para que as crianças e adolescentes voltem a estudar.Em Alto do Rodrigues, a Prefeitura teme que os alunos percam o ano letivo. Lá, são 1.976 estudantes sem aulas. O número é maior em Ipanguaçu, onde 550 famílias estão desabrigadas. No total, 4.116 crianças e adolescentes deixaram de freqüentar as escolas desde o dia 23 do mês passado, quando as enchentes começaram a invadir a cidade.De acordo com a Defesa Civil do município, a suspensão das aulas em todas as escolas públicas de Ipanguaçu se deve a duas coisas. A primeira é que as famílias tiveram que ser alojadas na maioria das unidas educacionais. Nas que não alojam desabrigados, a água tomou conta, impedindo a entrar de pessoas.A visita do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, ao Rio Grande do Norte trouxe uma nova esperança a quem vive no Vale do Açu. Acompanhado da governadora Wilma de Faria, o representante do Governo Federal sobrevoou as áreas afetadas pelas enchentes e anunciou a construção da barragem de Oiticica e uma reestruturação no rio Assu, que atualmente sofre com o assoreamento.Geddel se mostrou sensibilizado e destacou que o Ministério tem feito o possível para prestar assistência as famílias vítimas das chuvas. "Constantemente a governadora Wilma de Faria está em contato com a gente cobrando ajuda para os desabrigados e nós temos atendido enviando material e recursos para o governo do Estado", informou.O ministro explicou que o único impasse para o início das obras da barragem de Oiticica é o processo licitatório. Com capacidade de 600 milhões de m ³ o novo reservatório foi festejado pelo governo estadual, pois ela diminuiria o nível da água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves.Durante a reunião com Geddel Vieira, a governadora Wilma de Faria agradeceu ao representante do Governo Federal e destacou que a nova barragem era um investimento que o povo do Vale do Açu precisava e, consequentemente, o restante do Estado."O Rio Grande do Norte vem sofrendo muito com as chuvas nos últimos dois anos. São sérios prejuízos ao Estado, principalmente, na região do Vale do Açu. Nós sabemos que aqui é uma área de grande produção econômica, pois temos petróleo, carcinicultura e fruticultura. Então, estamos precisando impedir que nos próximos anos continuemos tendo perdas", ressalta.A história da barragem começou ainda na década de 90, quando foi projetada para ter 1,6 bilhão de m ³ e irrigar cerca de 15 mil hectares na região. De lá pra cá, foi embargada diversas vezes, a maioria por superfaturamento envolvendo a empresa Norberto Odebrecht, que ganhou a primeira licitação.O novo projeto está integrado ao mapa de transposição do rio São Francisco e por isso passou a ter um volume de 600 milhões de m ³. Com isso, a capacidade de irrigação será de 2.650 mil hectares e possibilidade de geração de energia elétrica. A previsão é que a obra custe R$ 180 milhões e seja entregue em 2011.Devido à grande quantidade de pessoas afetadas e a necessidade da distribuição de cestas básicas, cobertores, colchões e assistência médica, a Defesa Civil de Ipanguaçu criou uma conta corrente para receber doações, intitulada SOS Enchentes.Os interessados podem depositar dinheiro, através do Banco do Brasil, pela conta 18.730-5 e agência 2136-9.