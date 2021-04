Golpe: Ricardo Teixeira tira Série B da FBA

Divulgação/CBF News Ricardo Terra Teixeira tirou a Série B da FBA

Na reunião ficou decidido que a competição passará a ser 100% administrada pela Confederação Brasileira de Futebol. Na ocasião já foram assinados os novos contratos de cessão de direitos de transmissão com a Rede Globo de Televisão.Não comunicada, oficialmente, da decisão da CBF, a direção da FBA não se manifestou sobre o caso. A entidade, porém, detém os direitos de comercialização dos clubes, tanto com a televisão como para acertar os painéis de publicidade.”Não posso falar porque ninguém me comunicou nada oficialmente. Prefiro aguardar antes de tomar qualquer atitude precipitada”, afirmou o presidente da FBA, José Neves Filho.Mas na semana passada, já sabendo da articulação da CBF com a Rede Globo, Neves alertava que defenderia os direitos dos clubes, principalmente diante de um golpe. Além disso, alegava grandes prejuízos causados pela decisão, uma vez que a FBA já comercializou a competição com diversas empresas.E os clubes não receberão nenhum dinheiro a mais. A CBF vai garantir o valor mínimo de R$ 600 mil, cota do ano passado, de um total do contrato anual de R$ 27 milhões.A FBA já tinha garantido mais R$ 14 milhões com a venda de painéis publicitários, ampliando a expectativa de que cada clube possa receber perto de R$ 1,2 milhão no total, abaixo da expectativa da FBA que chegaria a R$ 1,5 milhão.As despesas com hospedagens e passagens aéreas foram mantidas, mas a CBF não se comprometeu com as taxas de arbitragens, assumindo somente as despesas com o translado dos árbitros. Estes dois últimos itens foram motivos de briga feia, ano passado, entre a CBF e a FBA.