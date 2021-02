Geraldo quer se manter na presidência do PSDB, mas estatuto proíbe

Vlademir Alexandre Geraldo Melo quer continuar comandando PSDB no estado.

No artigo 3º Inciso II, do estatuto do PSDB, lê-se “temporariedade do mandato dos dirigentes partidários, permitida a reeleição para os cargos executivos, exceto para o mesmo cargo, quando só é permitida uma recondução.” Então o que impediria a recondução de Geraldo?Certidões recentes emitidas pelo Tribunal Regional Eleitoral atestam que o ex-senador Geraldo Melo foi conduzido à presidência do PSDB em fevereiro de 2000 e em maio de 2002; Entregou à presidência à esposa Edinólia Melo em dezembro de 2004; Voltou à presidência dos tucanos em janeiro de 2006 e, novamente, foi reconduzido em outubro de 2007. Os documentos comprovam que o mandato de Geraldo Melo se encerra em 2009, sem direito a reeleição.Mas o ex-senador parece não levar em conta o que diz o estatuto do seu partido, pois em entrevista ao Programa Política RN da TV Assembleia, nesta terça-feira (24), disse que vai continuar na presidência do PSDB.Quando questionado sobre um compromisso que existiria entre o partido e o deputado Rogério Marinho que, ao se filiar, assumiria o comando da legenda, Geraldo foi claro: “não há nenhum entendimento a esse respeito, ele será bem tratado, mas não significa que ele assumirá a presidência do partido”, avisou o líder tucano. Aliás, Geraldo já havia concedido declarações a esse respeito na TV União em fevereiro deste ano.A insistência do ex-senador em afirmar que o ingresso de Rogério no partido não está condicionado ao fato dele assumir a presidência estadual da legenda poderia ser justificada pelo apoio ao Governo Wilma de Faria e, que caso Marinho assumisse poderia mudar. O deputado já disse que é oposição. O fato é que o PSDB participa da administração estadual à frente da Emparn, cargo que o partido , certamente, teria que abrir mão.