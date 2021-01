Esculturas de parede e adesivos decorativos: arte e arquitetura

Fotos: Vlademir Alexandre

Segundo Michelle, a clientela não tem um perfil definido, mas quem mais adere à nova decoração são jovens casais ao montar seus apartamentos. "O nosso trabalho é acessível a esses casais e temos o diferencial de trabalharmos sob encomenda, o que os atrai", disse, ao justificar os dizeres na entrada do ateliê, onde se lê: "Esculturas de parede identificam a personalidade de cada um, com modernidade e cores sólidas", frase de Hélio Miranda, designer paulista no qual se espelharam para iniciar o trabalho.O problema é que geralmente essas obras têm um preço alto. O material utilizado é barato, mas a mão-de-obra e o superfaturamento de algumas lojas especializadas em artigos decorativos podem afastar o consumidor final desse tipo de peça.No começo, o casal de artesãos comercializava em lojas de móveis. "A venda era difícil e demorada porque eles colocavam uma porcentagem maior que o próprio valor da peça", Slaviero lembra um dos motivos de ter optado pela própria loja - Capolavoro, localizada na avenida Ayrton Senna - há sete meses, fato que barateou o produto por haver menos intermediários na comercialização."Esse ateliê veio para mexer com o mercado", disse a arquiteta de interiores Mychele Araújo, que costuma indicar as esculturas para alguns clientes; inclusive com outra ferramenta utilizada para dar um toque a mais na decoração de interiores: a iluminação direcionada às esculturas.Alternativa mais barata e tão autêntica quanto esculturas em MDF, são os adesivos de vinil franceses. No Brasil, "a tendência dos adesivos é mais para o Nordeste", destaca a decoradora Cristina Rodrigues. "Na região Sul, as pessoas dão preferência aos tecidos", disse.A designer Michelle experimenta, mas ainda não pôs à venda a versão artesanal do produto descartável. À mão, ela espera o ponto certo do adorno. Enquanto isto, gráficas da cidade trabalham com o papel de colagem, que também podem ser utilizados no chão, no teto e em vidros, como box de banheiro, armários e janelas.Há quem diga que nem sempre dá para utilizar a ferramenta mais barata. A artista plástica Andréa Ebert, preferiu a pintura feita diretamente na parede, ao invés das duas outras opções em voga no mercado. Segundo Andréa, o papel não dá para ser colocado em qualquer superfície. "Depende muito da parede, a pintura tem que ser bem lisa se não, não cola e se a parede estiver úmida também não dá pra usar. Sempre dá problema", justifica a preferência.Em contrapartida, o gerente comercial da Braz Digital, Paulo Eduardo Alves, garante que a aderência do material é absoluta. "A superfície deve estar em perfeito estado, sem defeitos e buracos porque vai aparecer através do adesivo. Mas se alguém quiser colar em uma parede ainda no tijolo, dá para fazer". Nessa gráfica foi lançada também outra técnica de vanguarda: a pintura UV (ultravioleta) em substratos rígidos como cerâmica, pedra, vidro e até emborrachados (sandálias).Ainda segundo Paulo Eduardo, o adesivo tem certa validade. A loja dá um ano de garantia, mas a durabilidade é de aproximadamente cinco anos, se não houver interação com produtos químicos."As pessoas devem limpar apenas com um pano úmido", adverte. Além disso, o adesivo de vinil não agride a pintura da parede quando retirado.Mas como escolher o elemento decorativo certo se ambos dividem a moda e podem ser realizados com desenhos e temas semelhantes?"A escultura serve como elemento de destaque e o adesivo, para compor", acredita a especialista Mychele. Já para Cristina Rodrigues, vale a pena investir nas esculturas. "Depende muito do lugar onde vai ser colocada. Em dormitórios acho válida a utilização da escultura porque tem profundidade. Já os adesivos têm uma variedade maior de cores", disse ao mesmo tempo em que lembrou que o papel oferece mais possibilidades de motivos, como frases inteiras.Mychele Araújo acredita que o sucesso dos painéis vazados está na simplicidade e que esta característica dá mais possibilidades de utilização. E dá uma dica: "No quarto, o uso fica mais restrito e geralmente caem melhor tons mais claros, a depender da estamparia utilizada na cama e nas cortinas". Em dormitórios e corredores da casa da nutricionista Cineide Pereira, peças em branco, preto e grafite dão o tom de discrição que ela prefere."Eu precisava de alguma coisa para realçar as paredes e como prefiro coisas mais sóbrias e não gosto muito de quadros, me interessei pelo trabalho", garante a mudança positiva no ambiente após adquirir seis peças.De todo modo, as novas tendências de decoração oferecem beleza e modernidade como sugere a arquiteta Mychele Araújo: "Antigamente só se usava nas paredes tinta, textura e quadros para adornar. Hoje, com as esculturas de parede e os adesivos decorativos, foi aberto um leque maior de possibilidades na decoração".