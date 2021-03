Ruy Pereira irá descontar salário de professores grevistas A partir da próxima terça-feira (31), os educadores que não voltarem à sala de aula sofrerão punição da Secretaria Estadual de Educação.

“O Governo vai garantir as aulas dos alunos. Se for preciso medidas mais duras nós tomaremos”, disse o secretário estadual de Educação, Ruy Pereira. A partir da próxima terça-feira (31) os professores que não voltarem às salas de aula terão os dias de ausência descontados do salário.



Segundo o secretário, o Estado concedeu as promoções verticais e horizontais, que são referentes às especializações e tempo de serviço, reivindicadas desde 1994. Também está sendo consolidado o Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS).



Na opinião de Ruy Pereira, todas as formas de negociação foram esgotadas, mesmo porque o Governo do Estado não tem orçamento para grandes modificações. “O impacto na folha com essas medidas foi de R$ 2 milhões”, salientou.



A folha de pagamento era de R$ 18 milhões em 2003, atualmente é de R$ 53 milhões. O titular da pasta informou que é previsto o Governo perder R$ 400 milhões em arrecadação, por isso estão sendo cortados todos os gastos necessários.



O Rio Grande do Norte tem um total de 330 mil alunos, em 750 escolas. Desse percentual 200 instituições estão totalmente paradas e 250 funcionando de forma parcial.