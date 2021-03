Gilberto de Nadai assume a superintendência de Futebol do América Empresário acertou últimos detalhes neste sábado (28) com a diretoria do alvirrubro.

O empresário Gilberto de Nadai é quem vai comandar a Superintendência de Futebol do América. A informação foi confirmada neste sábado (28) e o novo dirigente já vem atuando na função há alguns dias.



Nadai é conhecido dentro do futebol, sendo inclusive responsável por empresariar o jogador Souza.



De acordo com o site oficial do América, o dirigente Edurado Rocha afirmou que o superintendente terá carta branca dentro do clube. "Gilberto irá ter total autonomia dentro do futebol do América. Vai contratar, dispensar, obviamente que a direção vai ser ouvida, mas, ele terá carta-branca", explicou.



Saída

O zagueiro Daniel Melo, contratado há uma semana e que sequer estreou pelo América, não faz mais parte do grupo alvirrubro.



Ele já deixou o clube e viajou na sexta-feira (27) para o Rio de Janeiro. A alegação é que haveria uma proposta melhor para o jogador.



*Com informações do site oficial do América