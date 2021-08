Jessier Quirino participa do Seis e Meia neste feriado

Divulgação Poesia e humor compõem o show de Quirino.

Os ingressos são vendidos na bilheteria do TAM ao preço de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (estudantes, idosos e professores da rede municipal identidade funcional).Jessier Quirino retorna ao Seis e Meia com o espetáculo Ajuntando a matutada. O poeta trafega em território "brejeiro", "caririzeiro" e sertanejo ao lado dos músicos André Correia (violino), Vitor Quirino (violões), Letinho (violão) e Matheus Quirino e China (percussão).O artista declama alguns poemas clássicos autorais Vou-me Embora Pro Passado, além de explorar temas novos e causos cômicos.O paraibano nasceu em Campina Grande e reside em Itabaiana desde 1983. Além de poeta é arquiteto, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e atua principalmente na área de concessionárias de automóveis.Na música, é autodidata como violonista e fez cursos de desenho artístico e desenho arquitetônico. Como literato, trabalha a prosa, a métrica e a rima.É autor dos livros Paisagem de Interior (poesia), Agruras da Lata D`água (poesia), O Chapéu Mau e o Lobinho Vermelho (infantil), Prosa Morena ( poesia acompanha de CD ), Política de Pé de Muro - O Comitê do Povão (legendas e imagens sobre folclore político popular, Bandeira Nordestina (poesia e CD).E dos CDs A Folha de Boldo Notícias de Cachaceiros, em parceria com Joselito Nunes e Paisagem de Interior 1 e Paisagem de Interior 2.Terça- feira (21), feriadoTeatro Alberto MaranhãoOs ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).