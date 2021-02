Acusado de participar de rede de pedofilia é preso em Ouro Branco Francisco de Assis havia sido detido pela Polícia Federal em outubro do ano passado e voltou a ser preso por força de um mandado de prisão.

Francisco de Assis da Costa foi preso pela segunda vez acusado de participar de uma rede de pedofilia nacional. O acusado havia sido detido pela Polícia Federal em outubro do ano passado e voltou a ser preso nesta quarta-feira (25), em Ouro Branco, por força de um mandado de prisão, expedido pela 9º Vara Criminal da Justiça Federal.



Segundo informações de fontes do Nominuto.com, Francisco de Assis, conhecido por Chiquinho de Decí, foi preso por policiais federais e encaminhado ao Presídio Estadual de Caicó, nesta tarde. Apesar disso, a Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte não confirmou a prisão do acusado.



Contudo, a reportagem descobriu que o mandado de prisão é assinado pela juíza da 9ª Vara Criminal da Justiça Federal, em Caicó, Janine de Medeiros Bezerra, e que agentes da Polícia Federal foram os responsáveis por deixar o preso no presídio daquele município.



Em contato com o Nominuto, a juíza declarou que não poderia informar detalhes, tendo em vista que o processo corre em segredo de justiça. “Não posso dizer nada em relação a isso, pois tudo está em segredo”, destacou.



No dia 20 de outubro, policiais federais tiveram na cidade de Ouro Branco e apreenderam na casa de Francisco computador, fitas de vídeo, CDs e DVDs. A ação fazia parte da Operação Carrossel II, desencadeada em 17 estados para combater a pedofilia.