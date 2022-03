Mãe reconhece roupas de Maisla

Fotos: Abelardo Nunes Populares observam polícia à procura de corpo em terreno baldio.

Mesmo com o reconhecimento, feito através de fotos, o Instituto Técnico e Científico de Polícia não irá liberar o corpo até que as outras partes sejam encontradas. Apenas o tórax e um pedaço de uma perna da criança foram encontrados, além de um short preto e uma blusa listrada.Os pedaços do corpo e as roupas estavam dentro de um saco de açúcar, em um terreno baldio na rua Dona Izabel de Brito Lima, em Igapó, próximo ao local onde a estudante foi vista pela última vez.A polícia ainda está à procura do suspeito do crime, um ex-membro da igreja Adventista, expulso por aliciar menores. A casa dele fica em uma vila no mesmo quarteirão do terreno baldio onde partes do corpo foram encontradas. Na casa, havia sacolas cheias de calcinhas e biquínis.