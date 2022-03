Governo quebrou confiança da caderneta da poupança, afirma oposição Líderes da oposição prometeram, ainda, ir às ruas e tentar convencer os aliados do governo, no Congresso, a não aprovar as medidas anunciadas hoje.

Os partidos de oposição no Congresso Nacional divulgaram, há pouco, uma nota de repúdio às mudanças na caderneta de poupança e afirmam que o governo “quebrou” a confiança do povo brasileiro ao mexer na poupança.



No documento, assinado por PSDB, PPS e DEM, a oposição argumenta que a mudança nos critérios da poupança “mostra que o governo Lula optou por prejudicar o pobre, o aposentado, o trabalhador, criando um novo imposto para não perder arrecadação”.



“A caderneta de poupança é o único refúgio da economia popular. O governo sabe disso, mas, estranhamente, anunciou uma desoneração temporária nos fundos de aplicação e uma tributação permanente na poupança, que guarda o fruto do trabalho do povo”, diz trecho da nota.



Líderes da oposição prometeram, ainda, ir às ruas e tentar convencer os aliados do governo, no Congresso, a não aprovar as medidas anunciadas hoje.



Fonte: Agência Brasil