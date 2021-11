Aposta feita em Nilópolis leva prêmio de R$ 36 milhões da Mega-Sena As dezenas sorteadas em Imbituva (PR) foram: 09 - 17 - 28 - 45 - 49 - 53.

Uma aposta feita em Nilópolis (RJ) acertou as seis dezenas do concurso de número 1.069, sorteado na noite desta quarta-feira (29), e levou o prêmio de R$ 36.400.425,15. No próximo sábado (2), a Mega-Sena pode pagar R$ 17 milhões ao bilhete que acertar as seis dezenas do concurso 1.070.



As dezenas sorteadas em Imbituva (PR) foram: 09 - 17 - 28 - 45 - 49 - 53.



De acordo com a Caixa, 275 apostas acertaram a quina e receberão um prêmio de R$ 11.807,55 cada uma. A quadra pagou R$ 284,80 para cada um dos 16.287 bilhetes ganhadores.



Este foi o segundo maior prêmio sorteado no ano. O maior prêmio de 2009 foi pago no dia 3 de janeiro, quando uma aposta feita em São João Del Rei (MG) levou mais de R$ 44 milhões.



Desde a criação da loteria, o maior prêmio saiu em 1999, quando um apostador de Salvador ganhou R$ 64,9 milhões.



Quem quiser tentar a sorte, tem até as 19h (horário de Brasília) deste sábado para fazer suas apostas. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.