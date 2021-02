Governo tem que cortar na própria carne, diz Wilma sobre vetos

Carlos Costa/Jornal de Fato Wilma criticou professores que a receberam com protesto.

“O Governo tem que cortar na própria carne”, afirmou, referindo-se à necessidade de corte de gastos em tempos de crise financeira.A Assembleia Legislativa concluiu ontem a derrubada de todos os vetos feitos pela governadora. As emendas preveem mais recursos para o poder Judiciário, programas de incentivo à cultura e construção de estradas, entre outros.A governadora foi recebida em frente ao Hotel Garbo, em Mossoró, por um grupo de aproximadamente 150 professores que, com faixas e gritos de protestos, pediam adequação de seus salários às determinações do Piso Nacional dos Professores.Ela tentou argumentar que a atitude dos profissionais era de “irresponsabilidade” e pediu que eles voltassem à sala de aula, mas foi vaiada durante vários minutos.Quando começou a discursar, já no interior do hotel, ainda se ouviam vaias. Wilma de Faria concentrou seu discurso nas três grandes obras que deverão ser construídas em Mossoró: o parque Ilha de Santa Luzia, a ampliação e modernização do aeroporto Dix-Sept Rosado e o complexo da Abolição.Ela disse que a administração das obras do aeroporto, que estava nas mãos da Infraero, voltou para o Governo do Estado, e que se empenhará pessoalmente para fazer com que ele entre na malha aérea regional e comece a operar em voos noturnos."Houve um erro. Nossa equipe não soube fazer o dever de casa", afirmou, responsabilizando o Departamento de Estradas de Rodagem pelas várias irregularidades que a Infraero encontrou e que atrasaram a reforma.