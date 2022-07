Permissionários de opcionais cobram implantação de bilhetagem única

Fotos: Artur Dantas Amarildo Varela disse que os permissionários da linhas estão sendo ignorados.

Segundo os representantes das linhas de transporte, a atitude se deve a uma indefinição do secretário municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), Kelps Lima. Os permissionários alegam que as datas propostas pelo titular da pasta vêm constantemente sofrendo modificações e que eles não acreditam mais no secretário."Nós não acreditamos mais no secretário porque toda semana ela muda o dia que será publicada a data do decreto que autoriza o funcionamento do sistema eletrônico. Na semana passada, foi marcada para a segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e, agora, hoje (25). Queremos que a Prefeita nos diga algo porque nela acreditamos", disse Amarildo Varela, diretor e permissionário do Sitoparn.

Caso a reivindicação não seja atendida, os titulares das linhas planejam uma ação "mais contundente" da que foi realizada no dia 25 de março, quando os alternativos fecharam a entrada para Igapó. Na ocasião, milhares de natalenses só puderam deixar a zona Norte caminhando.

Segundo Varela, a ação daquela dia foi apenas a abertura de um canal de comunicação com gestora do município. Ele diz ainda não saber qual a ação de retaliação será proposta, mas "a manifestação será para sermos notados. Temos 825 pessoas entre motoristas, cobradores e permissionários trabalhando aqui. Estamos sendo ignorados", disse.

A indefinição da data para a publicação do decreto vem causando mal-estar até mesmo dentro do Sitoparn. De acordo com um dos permissionários, atuação da presidente do Sindicato. Edileuza Queiroz, não vem sendo bem avaliada pelos titulares das linhas dos opcionais.

Eles alegaram não saber se a representante está agindo como deveria na questão dos transportes opcionais.