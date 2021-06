Fiern lamenta falecimento do diretor Arimar França Além de diretor da Casa, Arimar era presidente do Sindicato de Pesca do Estado e membro do CNI.

Um diretor atuante. Um presidente de sindicato envolvido nas questões de produção e comercialização de pescado no Rio Grande do Norte. Essa é a definição de Arimar França feita pelo presidente em exercício da Federação das Indústrias do RN (Fiern), Amaro Sales.



Amaro Sales descreveu o diretor com as qualidades de um empresário de visão, sendo um dos fundadores do Sindipesca e diretor da Fiern desde outubro de 2007.



“Arimar foi um dos baluartes do setor de pesca no Rio Grande do Norte. Foi ele que começou a explorar a atividade pesqueira no Estado, sendo um descobridor do potencial da atividade e proporcionador de contatos internacionais, com venda de produtos para o mercado externo em todo o mundo”, lembra.



O presidente em exercício da Fiern afirma que o setor pesqueiro e a classe empresarial sentirão falta da representatividade de Arimar nas negociações e na economia do Rio Grande do Norte.



“O Sindicato, a Fiern e os empresários do setor da pesca sentirão falta do homem que conhecia sobre pesca e atuava como ponte entre nas negociações, facilitando o contato da produção potiguar e mercado internacional”, declara.



Na última reunião em que participou na Fiern, ocorrida na sexta-feira (3), Arimar pontou questões importantes do setor de pesca e foi elogiado pela diretoria.



Arimar França também era o representante do Conselho Nacional da Indústria - CNI, no Conselho Nacional da Pesca.