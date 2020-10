Inflação fecha fevereiro em 0,55% Gastos com educação foram responsáveis por 60% do índice no último mês e apresentaram acréscimo de mais de 4%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado pelo Governo Federal para o cálculo oficial da inflação, terminou o mês de fevereiro em 0,55%, acima dos 0,48% registrado em janeiro e dos 0,49% do mesmo mês de 2008. A maior alta foi nos gastos com educação (4,77%), único grupo a ter variação acima do índice.



Já no item vestuário houve deflação de 0,24%. Os alimentos apresentaram alta de 0,27%, contra 0,75% de janeiro. Isso foi possível graças à queda no preço de diversos produtos, como do o tomate, que foi reduzido em 11,12% no último mês.



O IPCA medido no primeiro bimestre totaliza 1,03% e o acumulado dos últimos 12 meses já atinge 5,90%, pouco acima dos 12 meses anteriores (5,84%). Das 11 áreas pesquisadas, Recife apresentou a maior inflação (0,87%) e Fortaleza (-0,13%) a maior deflação.



O índice é calculado pelo IBGE desde 1979 e se refere às famílias com rendimento entre 1 e 6 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange nove regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia e de Brasília.