Eliminatórias da Copa: Chile vence Peru e toma lugar do Brasil Com a vitória de 3 a 1 na casa do adversário, o Chile passou a ocupar o terceiro lugar; o Brasil neste momento é o quarto.

Fechando a 12ª rodada das Eliminatórias da Copa , o Chile venceu o Peru - 3 a 1, gols de Alex Sanches, Suazo, e Matias Fernandes (descontando Fano para o Peru).



Com isto, o Chile passou de 16 para 19 pontos - e tomou o terceiro lugar do Brasil, que agora está em quarto (com 18 pontos). Acima do Chile estão a Argentina (segunda colocada, com 19 pontos - favorecida pelos critérios de desempate) e o Paraguai (líder isolado, com 23 pontos).



A próxima rodada das Eliminatórias começa nesta terça (31.03), com Venezuela x Colômbia, e segue na quarta (01.04) com Bolívia x Argentina, Equador x Paraguai, Chile x Uruguai e Brasil x Peru (jogo em princípio marcado para as 22h).



Eis os resultados da 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa:



28.03

Uruguai 2 x 0 Paraguai

Argentina 4 x 0 Venezuela

Colômbia 2 x 0 Bolívia



29.03

Equador 1 x 1 Brasil

Peru 1 x 3 Chile