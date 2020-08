Copa do Brasil: Potiguar vai receber o Bahia no Nogueirão O time mossoroense vai contar com Ricardo Lima, Max e Rummenig; o Bahia fez seu último treino no CT do ABC, em Natal.

Além do ABC e do América na Copa do Brasil, há que se contar o Potiguar de Mossoró. Ao contrário das equipes de Natal, o "Time Macho" vai estrear esta noite em casa, no estádio Leonardo Nogueira, contra o Bahia-BA.



A equipe fez seu último treino em campo ontem (03.03) pela manhã; o time folgou à tarde. O técnico Miluir Macedo não definiu a equipe - mas vai poder contar com Ricardo Lima, Max e Rummenig, que não atuaram no último jogo da equipe mossoroense (contra o Poyguar de Currais Novos, pelo Campeonato Estadual)



Netste momento, o plantel do Potiguar está fazendo um trabalho físico - e em seguida se concentra para o jogo, programado para as 20h30 com arbitragem de Emerson Batista (PB).





Bahia treinou no CT do ABC



E o Bahia? O último treino foi na tarde de ontem (03.03), no CT do ABC, em Natal. O técnico Alexandre Gallo colocou o tricolor baiano para fazer atividades de finalizações, aperfeiçoamento de chutes, cruzamentos e cabeceios, seguindo-se um "bitoque" em meio campo e por fim um treino tático com 13 dos seus 18 jogadores.



Depois do treino o grupo seguiu para o hotel, jantou e tomou o rumo de Mossoró, onde fica concentrado até momentos antes da partida.



A dúvida na equipe é o meiocampista Ananias: atacado de gripe, ele foi poupado do treino; se não reunir condições suficientes para o jogo em Mossoró, pode ser substituído por Helton Luiz