Tubulação rompida no Passo da Pátria é comercializada pelos moradores

Fotos: Maiara Felipe

O material que confeccionava as tubulações são comercializados dentro do Passo. Na comunidade, o quilo do PVC está custando R$ 0,70 e do ferro é R$ 0,20. “Como viram que tem muito ferro, o preço baixou para R$ 0,05”, explicou um morador.Enquanto muitos disputavam centímetro dos canos, outros reclamavam e acusavam os próprios vizinhos de terem provocado o rompimento da tubulação. “Eles queriam que isso acontecesse. Pegam para vender ou trocar por drogas”, disse um taxista que via a confusão entre os moradores pelos materiais.No ano passado, em mais um estouro da tubulação, a Secretaria Municipal de Obras e Viação (Semov) responsabilizou os vândalos por provocar o rompimento dos canos. O então titular da pasta, Damião Pitta, afirmou que as peças de rejunte feitos de materiais metálicos valiosos eram roubadas e o problemas já vinha se repetindo e há dois anos.O atual secretário, Demétrio Torres, confirma que os problemas relacionados pela gestão passada realmente aconteceram. “ Por isso a solução foi refazer toda a obra com concreto. Não tinha outra solução”, apontou.Demétrio avisa que a população do Passo pediu para deixar os canos no local para poder vender os ferros. “Não retiramos o material do local. Para gente, isso seria um valor irrisório”,argumentou.