ABC está na final do Circuito Nordeste de Futsal A decisão do título será contra o Capela-SE, que derrotou o Aracati-CE por 2 a 1, nesta sexta-feira (27), às 20h, no Sagrada Família.

O ABC/UnP/Art&C garantiu classificação à final do Circuito Nordeste de Futsal ao vencer nas penalidades o Moita Bonita-SE pelo placar de 4 a 2, na noite desta quinta-feira (26), no ginásio do Sagrada Família.



No tempo normal e na prorrogação a partida terminou empatada em 1 a 1, levando a decisão para os tiros livres. A decisão do título será contra o Capela-SE, que derrotou o Aracati-CE por 2 a 1, nesta sexta-feira (27), às 20h, no Sagrada Família.



Depois de sair perdendo para os sergipanos, o ABC pressionou e chegou ao gol do empate aos 12 minutos do segundo tempo, através de Anderson. A igualdade persistiu e depois de uma cansativa prorrogação, a vaga para a final acabou decidida nos pênaltis. Dentinho, Betinho, Antônio Carlos e Rafael Negão converteram, enquanto Matheus fez o seu brilhante papel defendo duas cobranças.



O alvinegro atuou com Matheus, Léo, Rafael Negão, Anderson, Dentinho, Betinho, Serginho, Igor, Maycon, Walber e Ricardo. Rafinha foi expulso na última rodada e cumpriu suspensão automática. Se vencer o Capela amanhã, o ABC conquistará o bicampeonato do Circuito Nordeste de Futsal.