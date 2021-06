Oportunidade para abertura de novas empresas no RN

Fotos: Marília Rocha

O objetivo do programa é atuar no incentivo a transformação de conhecimento, através de “patrocínio” a novas empresas. A diretora geral da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Francilene Garcia, responsável pelo programa, acredita que esse é o primeiro passo para inovação tecnológica das empresas.“Todos nós estamos acreditando nesse projeto, que é pioneiro no Brasil, pela oportunidade de descoberta de novas empresas”, declara Francilene.A palestra de orientação aos novos empreendedores contou com a participação de empresários do Rio Grande do Norte que receberam dicas para ingresso no programa.No primeiro ano de operação do Prime, cada empresa selecionada poderá contar com R$ 120 mil, em recursos não-reembolsáveis do Programa de Subvenção Econômica à Inovação. Essa verba poderá ser utilizada, basicamente, para apoio ao empreendedor e gestor do negócio e, ainda, para contratação de consultorias de mercado em áreas de gestão consideradas relevantes para a empresa, como recursos humanos, propriedade intelectual, formulação estratégica e inovação. No segundo ano do Programa, a empresa também poderá se beneficiar de um crédito adicional de mais R$ 120 mil, do Programa Juro Zero. Nesse caso, o financiamento será devolvido em 100 vezes sem juros.O Prime prevê, ainda, a capacitação dos empreendedores para atuarem na consolidação das novas empresas. Antes de assinar o contrato, os empresários passarão por um curso de imersão em negócios na modalidade presencial e a distância. Nele, decidirão se, realmente, estão aptos a receber os recursos.Até 2011, a FINEP planeja apoiar cerca de cinco mil empresas nascentes. Para isso, serão investidos R$ 600 milhões no Programa que, em 2009, também vai selecionar novos parceiros. “Queremos fechar o mapa do Brasil com a participação de incubadoras de todos os estados”, disse o presidente da FINEP, Luis Fernandes.Qualquer empresa está apta a participar do Prime, desde que desenvolva atividades com conteúdo tecnológico e disponha de um produto viável economicamente. A meta do Programa é trabalhar para o desenvolvimento regional, a inovação tecnológica e a ascensão das pequenas empresas inovadoras no país.O primeiro passo é ter um projeto inovador, em seguida basta você se inscrever. Depois de inscrito, um empreendedor de sua empresa passará por um curso obrigatório de imersão em negócios, com duração de quatro dias, com o objetivo de auxiliá-lo no aperfeiçoamento de seu Plano de Negócios. Após o treinamento você apresentará uma proposta detalhada de seu projeto, a mesma será avaliada por uma equipe de consultores segundo os critérios estabelecidos no Edital. Esta avaliação decidirá se você está realmente apto para assinar o contrato e receber o Kit PRIME Ano l, equivalente a R$ 120 mil, totalizando investimentos na ordem de R$ 240 mil, no final de dois anos.É importante destacar que no ato de inscrição da empresa no Edital ela precisa está munida de seu CNPJ, isto é, precisa estar legalmente constituída.