Entenda a epidemia da gripe suína

A gripe suína é uma doença respiratória que começa em criadores de porcos, um vírus gripal do tipo A que pode se propagar rapidamente.Fbre repentina acima de 39 graus, tosse, fortes dores de cabeça, musculares e nas juntas, irritação nos olhos e secreção nasal.A gripe pode ser transmitida para o ser humano, começando, em geral, por pessoas que estejam em contacto com porcos. Segundo o Ministério da Agricultura, a gripe não é transmitida pela carne, mas por via aérea, de pessoa para pessoa. De acordo com os Centros de Controle de Enfermidades dos Estados Unidos (CDC), a temperatura de cozimento (71º Celsius) destrói os vírus e as bactérias.Foram registrados casos da doença no México e Estados Unidos, mas as autoridades de Peru, Chile, El Salvador, Honduras, Colômbia, Nicarágua, Brasil e Costa Rica ativaram planos de vigilância sanitária. No Canadá, a ministra da Saúde, Leona Aglukkaq, pediu à população para manter-se alerta.No Brasil, o Ministério da Saúde informou que não existe, até o momento, registros ou suspeitas de que o vírus tenha chegado ao país. Mesmo assim, representantes do ministério, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se reunirão para acompanhar a evolução epidemiológica da situação e indicar as medidas adequadas ao país. Por enquanto, o monitoramento nos aeroportos foi intensificado a fim de evitar a entrada de pessoas infectadas.Só existe vacina para os porcos. Segundo as autoridades mexicanas, que citam a Organização Mundial de Saúde (OMS), a vacina existente para humanos é para uma cepa anterior ao vírus, com o qual não é tão eficaz. Mas "a produção de vacina pode tornar-se possível na medida em que o vírus tenha sido identificado".