Vale do Açu já recebeu mais de 3 mil cestas básicas

Vlademir Alexandre Cada cesta contém 21kg de alimentos e dura 15 dias para uma família com cinco pessoas.

De acordo com a secretária-adjunta da Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Maria José Medeiros, cada família recebe uma cesta básica. Além das mais de três mil, o Governo do RN já entregou 452 colchões e lençóis.“Essas cestas básicas têm 21 quilos e duram cinco dias para uma família de cinco pessoas. Além desse trabalho de alimentação, nós estamos entregando kits médicos. Tudo isso, com ajuda dos militares do Exército Brasileiro, que fazem a entrega em áreas de riscos e a moradores que se recusam a deixar suas casas”, disse Maria José.A secretária-adjunta lembrou que apesar das pessoas já estarem voltando as suas casas desde esta terça-feira, a entrega de alimentos continua, tendo em vista que as famílias ainda estão se reestruturando, principalmente, os pequenos agricultores que perderam sua lavoura de cultivo.Na manhã desta quarta-feira, mais dois caminhões de alimentos chegaram ao Quartel da Polícia Militar, em Assu, para serem distribuídos aos moradores do Vale do Açu. A expectativa é que cinco mil cestas sejam entregues nos próximos dias.