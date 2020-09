ABC e América empatam sem gols no Frasqueirão

Fotos: Vlademir Alexandre

Terminou em um empate sem gols o segundo clássico entre ABC e América de 2009. No jogo realizado no Frasqueirão na tarde deste domingo (8), os dois clubes fizeram uma partida sem muitos lances de perigo de ambas as partes.

Apesar do resultado igual, o jogo não foi bom para o América que perdeu aos sete minutos do primeiro tempo o jogador Júlio Terceiro, vítima de uma trombada com o zagueiro Gaúcho.

Com a bola em movimento, o primeiro lance de perigo real da partida veio aos 23 minutos, quando Gabriel, chutou forte de fora da área, surpreendendo o goleiro Rodolfo com uma bola no travessão.Pelo lado do América, as jogadas ganharam formas com a dupla Lúcio e Cleisson, ambos pela esquerda.

No segundo tempo de partida, foi a vez do ABC passar por um aperto. Carlos Alberto,cobrando falta, bate bem e força Raniere a tirar com um tapinha a bola.A partida seguiu sem muitas complicações para a arbitragem.Somente aos 40 minutos do primeiro tempo, surgiu o primeiro cartão amarelo da partida para o jogador Erandyr. Também no ABC, João Paulo recebeu o cartão por reclamação.