Nove presos fogem da plantão zona Sul; um é recapturado Fuga foi registrada às 19h30 desta sexta-feira e até o momento Edvaldo Lourenço da Silva foi recapturado pelo policiais.

Nove presos lotados na Delegacia de Plantão da zona Sul fugiram na noite desta sexta-feira (17) após serrarem a grade de uma das celas e a do solário do prédio. Segundo o delegado de plantão, Adson Kepler, diligências já foram iniciadascom objetivo de recapturar os foragidos, mas até o momento apenas um deles foi recapturado.



Adson Kepler informou que há 18 presos dentro da única cela da delegacia e cinco deles escaparam nesta sexta-feira. Os outros quatro detentos estavam no solário e aproveitaram para fugir também.



Enquanto policiais buscam recapturar os foragidos, agentes da plantão fazem o levantamento de quem são os detentos que escaparam da delegacia. O único detento recapturado foi Edvaldo Lourenço da Silva, que estava escondido em um matagal perto da delegacia.



O delegado de plantão informou que vai tomar o depoimento do preso recapturado ainda nesta sexta-feira para checar com ele como aconteceu esta fuga e como eles conseguiram as serras para cortar as grades.



Segundo informações repassadas ao delegado, há suspeitas que as serras tenham "entrado" nas celas depois da visita de parentes aos detentos. "Quero checar esta informação para saber se tem fundamento", declarou.



Os demais foragidos são:

Gilcimar Neves da Silva

Ednaldo Félix de Lima

Roneilson Cardoso de Lima

Rosinaldo Nascimento Dias

Agripino Fernandes de Maria Neto

Vadeilton Rosa dos Santos

Paulo Henrique de Alcantara

Marcolino Soares da Silva



*Matéria atualizada às 21h17 para acréscimo de informações.