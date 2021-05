Igreja celebra hoje a Benção dos Ramos Programação da Semana Santa prossegue até Domingo de Páscoa.

A programação da Semana Santa começou ontem (3), com a Procissão do Encontro e prossegue hoje (4) e amanhã (5), com a Benção dos Ramos antes das missas de cada paróquia. Na Igreja de Santa Terezinha os horários são: às 19h30, no sábado, e às 8h, 17h e 19h30, no domingo.



De segunda (6) à quarta-feira (8), estão programadas confissões em vários horários, pela manhã e à tarde. Na quinta-feira (9), às 9h, será a Missa dos Santos Óleos, que reúne todos os padres na Catedral.



No mesmo dia, às 17h30, haverá a Celebração do Lava-pés. A igreja recomenda levar um pão para a benção. Após a cerimônia, haverá a Adoração do Santíssimo até às 21h30.



Na sexta-feira (10), a partir das 15h, na Igreja de Santa Terezinha, será celebrada a Paixão de Cristo. No dia seguinte (11), às 20h, será realizada a Vigília Pascal, quando haverá a benção da água e do fogo. Recomenda-se levar água e uma vela para ser acesa na hora da celebração.



Finalmente no domingo (12), encerrando a Semana Santa, todas as paróquias realizarão a Missa de Páscoa. Na Igreja de Santa Terezinha, os horários serão às 8h, 17h e às 19h30.