PRF registra duas mortes nesta quinta-feira no RN Passageira de moto morreu em Lages. Outra morte foi registrada em Parnamirim.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou duas mortes nesta quinta-feira (21) nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Norte. Ao todo, foram registrados sete acidentes. Uma pessoa ficou ferida.



A primeira morte foi registrada às 15h10, no Km 185 da BR 304, em Lajes. O motociclista Tiago Raimundo da Fonseca, de 21 anos, colidiu lateralmente em um caminhão e a passageira Hilda Costa da Silva Fonseca, de 44 anos, acabou morrendo. Segundo a PRF, o acidente foi provocado por falta de atenção do condutor da motocicleta.



O segundo registro de morte foi em Parnamirim, no Km 107 da BR 101. Por volta das 21h20, o motociclista Antônio Jorge de Lima, de 33 anos, morreu após tombar na via e ser atropelado por outro veículo. A causa do acidente ainda não foi definida.



Blitz de bafômetro

A Polícia Rodoviária Federal realizou também nesta quinta-feira (21), no Km 111 da BR 226, em Santa Cruz, um comando (blitz) de bafômetro. Durante a ação foram realizados 53 testes. Nove condutores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local, por cometerem o crime previsto no artigo 306 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).



Em Mossoró/RN, no Km 4 da BR 405, às 15h, foi presa Maria de Fátima do Vale, 46 anos por entregar a direção do veículo Motocicleta Honda CG 125 Titan, placa MYU-1585/RN, a pessoa não habilitada, crime de trânsito previsto no artigo 310 do CTB. Ocorrência encaminhada à 2ª Delegacia de Polícia Civil, em Mossoró.