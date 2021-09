Carlos Eduardo defende lançamento de vários candidatos a governador

Vlademir Alexandre Ex-prefeito acha que estratégia para 2010 deve incluir vários candidatos

As pesquisas realizadas até agora colocam a senadora do Democratas em primeiro lugar e a tese defendida por Carlos sustenta que candidaturas múltiplas evitariam a vitória dela no primeiro turno. A mesma opinião já foi defendida anteriormente pelo deputado federal João Maia (PR) e pelo vice-governador Iberê Ferreira (PSB).O encaminhamento dado até agora dentro do grupo é a busca de um nome viável, que passaria a ter o apoio dos demais partidos que compõem a base governista. Está no páreo buscando essa viabilidade, além de Carlos Eduardo, João Maia e Iberê, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Robinson Faria (PMN).Com o lançamento de várias candidaturas, haveria o compromisso de apoio dos partidos à que passar para o segundo turno. O assunto ainda não foi colocado oficialmente para os partidos aliados.O ex-prefeito Carlos Eduardo vem sendo assediado, por outro lado, para assumir a condição de candidato a vice de um dos outros postulantes. Ele já teria sido sondado por pelo menos um dos pré-candidatos, o vice-governador Iberê Ferreira de Souza. Com liderança mais concentrada em Natal pela sua atuação como prefeito nos últimos anos, Carlos guarda desvantagem em relação aos outros candidatos e tem empenhado-se em intensificar sua penetração no interior.