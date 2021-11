Adolescente é executado dentro de carro roubado no Bom Pastor O estudante Paulo Bruno Oliveira do Nascimento, de 17 anos, foi morto na noite deste domingo. Polícia ainda sabe motivação do crime.

O estudante Paulo Bruno Oliveira do Nascimento, de 17 anos, foi executado dentro de um carro roubado na noite deste domingo (3) no Bom Pastor, bairro da zona Oeste de Natal. O corpo dele foi encontrado por volta das 22h30 dentro de um Celta de cor preta e placas MZG 5043, roubado em Parnamirim há três dias.



As informações iniciais repassadas pela polícia dão conta que Paulo Bruno tinha envolvimento com crimes. Devido a isso, suspeita-se que ele pode ter sido assassinado por ex-comparsas ou por rivais. “Ainda temos que investigar isso. Saber quem matou e o porquê disso”, falou um policial da delegacia de plantão da zona Sul, onde o caso foi registrado.



Um inquérito policial será instaurado na delegacia de Felipe Camarão para investigar o crime.