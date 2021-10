Caso Maria Luíza: Igreja cobra ação da polícia para elucidar crime

Fred Carvalho

“A polícia precisa dar uma resposta à sociedade sobre o que aconteceu. Ela já falhou muito ao demorar no início das investigações. A Maria Luíza estava desaparecida desde o dia 21 e a polícia não fez nada para localizá-la. Agora eles vão ter que prender quem fez isso com ela”, disse o pastor.Gilberto Costa antecipou que vai fazer uma campanha em Jardim América para tentar forçar a polícia a apurar o crime o quanto antes.O corpo de Maria Luíza foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) próximo ao lixão de Jardim América com sinais de estrangulamento. O corpo estava nu e também havia sinais de que tenha sido violentada sexualmente.O enterro está previsto para as 10h desta segunda-feira (28), no cemitério do Bom Pastor 2.