Ivo Maia e o seu Beco das Cores

Isabela Santos

Em 32 anos de artes plásticas e poesia, já participou de 183 exposições, das quais 120 coletivas e 63 individuais. Lugares como Estocolmo, Suécia, Portugal e Chile têm telas assinadas por Ivo Maia.Barba e unhas crescidas, chapéu de vaqueiro e tintas e telas a postos. É o que se vê na entrada do camelódromo da avenida Rio Branco, onde o artista pinta, expõe e "repassa" suas obras, no Beco das Cores. Ele não as ‘vende’. "Arte não tem preço. As pessoas adquirem, não compram", esclarece Ivo Maia. E o valor para a aquisição de seus quadros - que levam até 35 dias para serem concluídos - varia entre R$ 80 e R$ 1.500.Apesar de tirar das telas o sustento, tem a mania de artista de não ter apego ao dinheiro. "Não tenho interesse que sejam vendidos. É a minha imortalidade que está nos quadros e é por isso que faço com amor", diz o homem que cursou o magistério e é técnico de administração e operador de raio-x, mas largou as profissões para sujar as mãos de tinta.Querer ser lembrado, segundo ele, não é vaidade. E cita o sociólogo Betinho: "Ele dizia que o verdadeiro problema do Brasil era a falta de arte". Mesmo com o aparente desprendimento ao material, acredita que deve haver investimentos no produto e antecipa que seu lugar de trabalho terá mudanças, em breve."A Capitania das Artes vai me dar um incentivo, dando condições melhores ao lugar. Uma cobertura, quem sabe", espera. "Aqui eu fico no sol, na chuva", lamenta, quase ferindo o princípio militante de que a arte deve estar na rua, porque é ela a sua galeria permanente."Qualquer artista pode expor em via pública. As galerias particulares são muito requintadas e o requinte impede as pessoas de conhecerem a arte", acredita. Para Maia, a pintura faz a diferença na vida das pessoas. "O artista é especial. O desenho quebra o cotidiano desde as pinturas rupestres", imagina.Começou com a pintura clássica. "As pessoas me pediam para pintar um Dom Quixote, um Jesus, uma Santa Ceia. Hoje, se me pedem, não faço mais". Seu estilo mudou completamente. Agora a inspiração vem da natureza."Para ser artista é preciso transformar a experiência da memória em matéria, formando um conjunto que em processo vira obra de arte". Em sua opinião, voltar a pintar o antigo tema seria perder sua personalidade. Aderir ao mercado não condiz com o espírito de artista.A "pesquisa" da fauna e da flora são os alvos. Em sua tela "Kpricho", dois pavões idênticos se reverenciam, pelo grande poder de sedução que possuem dentro da espécie. No "Banquete dos colibris", a dupla de pássaros suga da flor a vida. O "Arcanjo Querubim entrando no templo das cortinas" é milimetricamente simétrico, como as demais telas. Ao quadro com a dupla de cavalos-marinhos coloridos, o título "Hermafroditas".Com menos aforismos e mais prática, a tinta acrílica se dissolve no tecido através dos pincéis chanfrados. Os riscos em grafite são moldados pelo formato de suas unhas.Ele não tem pressa de nada. Fala com cautela cada palavra, como se também rabiscasse no vento o que diz (e para as palavras ditas não há borracha)."Existem dois segmentos que sociologicamente equilibram a raça humana: a Justiça e a Arte". Em sua explanação a Justiça merece menos cuidado que a arte, dizendo apenas que a ela cabem os direitos e deveres. Mas a arte, para o artista plástico, tem direitos e beleza.Após uma pausa, detalha: "O direito da Arte é o tempo que é gasto", diz. Por que leva tanto tempo para preparar um único quadro? "A peça é muito equilibrada. O equilíbrio está na emoção, por isso não pode ser feita com pressa".Do detalhe de cada pingo de tinta surge o afeto. "Derramo amor sobre esta peça", diz ao esboçar uma ‘curva renascentista’, como explica seu modo de pintar. "Não existe limite do amor àquilo que se faz com perfeição". Os admiradores são muitos."Algumas pessoas colecionam meus quadros. Tem uma pessoa que já está com 38 peças. Um marroquino vem todo ano a Natal e adquire uma. Deve ter umas seis", cita.Para Ivo Maia, o fazer artístico deve ser realizado com o maior empenho possível e o poder enigmático que confere à simetria em pontos brilhantes e arabescos contínuos o faz se orgulhar de ser conhecido como único a ter peças espalhadas por repartições públicas da cidade e casas de políticos do estado.