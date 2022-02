Cruzeiro bate o Flamengo em Minas Com gols de Kleber e Ramires, o time mineiro venceu, 2 a zero; segue invicto no Mineirão e não perde para o Fla há oito anos.

O Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro 2009 com vitória - jogando em casa, venceu o Flamengo, 2 a zero (gols de Kleber e de Ramires) e manteve duas escritas: está há 23 jogos sem saber o que é perder no estádio Mineirão, e há quase oito anos não perde para o rubro-negro carioca.



A partida foi o tempo todo agitada, todos querendo fazer gol. No primeiro minuto, ataque cruzxeirense: Kleber recebeu de Wagner na entrada da grande área, chutou forte e Bruno defendeu. Aos sete minutos, resposta rubro-negra: Ibson tocou para Kleberson, que perdeu a chance "na cara" de Fábio.



Everton quase abriu o marcador para o Fla aos 13 minutos: ele driblou Leo Fortunato, invadiu a área e chutou forte - Fábio defendeu. No minuto seguinte, Emerson cabeceou na pequena área, a bola bateu na mão de Jancarlos, que estava em cima da linha - o árbitro Paulo César Oliveira marcou pênalti e expulsou o lateral do time mineiro. Na cobrança, Juan bateu, Fábio defendeu, o lateral aproveitou o rebote e tentou de cabeça - nova defesa do goleiro do Cruzeiro.



A partir daí, os mineiros botaram mais raça no jogo para superar a diferença numérica de jogadores - e abriram o placar aos 28 minutos: Welinton derrubou Wagner na grande área, pênalti que Kleber cobrou e converteu, 1 a zero. Na última boa chance do Flamengo no primeiro tempo, Kleberson cabeceou com perigo, assustando Fábio.



O Flamengo começaou apertando o Cruzeiro no segundo tempo - o time da casa partiu para os contra-ataques. Os cariocar optaram pelas jogadas aéreas: Josiel, aos 28 minutos, quase empatou de cabeça. quatro minutos depois, Fabrício cobrou falta - por cima da trave. Na sequência, Erick Flores fez lance individual na grande área do Cruzeiro - Fábio defendeu. Aos 38 minutos, Everton Silva, pela direita, cruzou na cabeça de Everton - bola para fora. Aos 44 minutos, quas enos acréscimos, Ramires recebeu lançamento, driblou Welinton e "soltou o pé", fazendo o segundo gol mineiro.



O Cruzeiro, do técnico Adilson Batista, venceu com Fábio, Jancarlos, Leo Fortunato, Leonardo Silva, Gerson Magrão; Henrique, Marquinhos Paraná, Ramires, Wagner; Thiago Ribeiro e Kleber. O Flamengo, comandado por Cuca, atuou com Bruno, Wellinton, Ronaldo Angelim, Airton; Leonardo Moura, Willians, Ibson, Kleberson, Juan; Everton e Emerson.