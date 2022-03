Caso Maisla: suspeito do crime era procurado em oito estados

Abelardo Nunes

Além disso, há informações de que ele é foragido de uma penitenciária em Rondônia, de que teria dois mandados de prisão, um em Roraima e outro em Rondônia, e que foi condenado por atentado ao pudor Amapá.Osvaldo Pereira de Aguiar é natural de Porto Franco, no Maranhão. Ele é o principal suspeito da morte da menina Maisla Mariano dos Santos, de 11 anos.Ela foi abusada sexualmente, morta com incontáveis facadas e esquartejada. As partes do corpo da menina foram encontradas em um terreno baldio, em Igapó, próximo a casa de Osvaldo.Neste momento, Osvaldo Pereira está no Instituto Técnico de Polícia Científica (Itep), realizando exame de corpo de delito. Vários populares estão no local.