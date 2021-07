ABC vence Santa Cruz e traz decisão do 2º turno para Natal

Fotos: Elpídio Junior

O jogo entre ABC e Santa Cruz foi emocionante com direito a duas viradas onde o alvinegro conquistou a vitória só aos 48 minutos do segundo tempo depois do gol de João Paulo.Os gols da partida foram marcados por Erandir e Paulinho Macaíba, de pênalti, e João Paulo a favor do ABC enquanto Hamilton e Dênis fizeram para o Santa Cruz.O ABC abriu o placar aos cinco minutos com Erandir, após confusão dentro da área do Santa Cruz e a bola sobra para o camisa 5 do ABC chutar e marcar o primeiro gol do alvinegro.Depois disso, o ABC desperdiçou várias chances e o castigo veio aos 28 minutos quando Denis empatou o jogo se valendo de uma bobeira de Fabiano. O atacante do Santa, que foi contratado pelo ABC, partiu em velocidade e passou para Dênis, que marcou o gol de empate.O primeiro tempo ficou no empate e teve o lance duvidoso após cobrança de falta de Gaúcho, que acertou o travessão e os jogadores do ABC pediram o gol, que não foi marcado.No segundo tempo, o ABC continuou a pressão contra o Santa, mas foi a equipe do Trairi que virou o jogo aos 20 minutos com o atacante Hamilton. Ele recebeu passe de Binha e bateu na saída de Raniere.Com o resultado adverso, Heriberto da Cunha mexeu no time. Aos 34 minutos, Ricardinho, que havia entrado no segundo tempo, sofreu pênalti ao ser agarrado dentro da área. Na cobrança, Paulinho Macaíba deslocou o goleiro Eridelson e empatou o jogo.Aos 39 minutos, Fernandes tocou com a mão na bola e foi expulso deixando o Santa com um jogador a menos. Quando tudo se encaminhava para o empate, João Paulo, que tinha desperdiçado duas chances, aproveitou sobra de bola e fez o gol da virada alvinegra.Com o resultado, o ABC garantiu a liderança no segundo turno e o direito de decidir o título jogando no Frasqueirão com a vantagem do empate.