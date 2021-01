Membros do PSDB dão como certa filiação de Rogério Marinho

Vlademir Alexandre Rogério Marinho ainda mais perto do PSDB.

De acordo com o ex-deputado João Faustino, a forma como a conversa transcorreu deu a entender que a filiação de Rogério Marinho é questão de tempo. “Pela conversa que tivemos, ficou acertado (o ingresso de Rogério no PSDB). Ficou restando apenas definir quando será a filiação”, explicou Faustino, lembrando ainda que o próprio deputado é quem fará o anúncio oficial.Já o presidente do PSDB de Natal, Dudu Machado, disse que ainda deve haver outra reunião do deputado com membros do PSDB em Brasília para definir detalhes sobre a filiação. A intenção é que o ingresso oficial de Rogério Marinho ocorra no encontro que o PSDB organiza para os próximos dias.“Mas ainda vamos confirmar a data do encontro, porque talvez o presidente Sérgio Guerra esteja em viagem na data que pensamos anteriormente (30 de março)”, explicou Machado.Questionado sobre o resultado da reunião, o deputado Rogério Marinho disse que ainda não estava definida a entrada no PSDB e que faltava analisar alguns pontos. O presidente estadual da legenda, Geraldo Melo, disse que o ainda peessebista que pode falar sobre a entrada no partido.“Quem pode confirmar se entra ou não (no PSDB) é o deputado Rogério Marinho. O que posso afirmar é que a reunião foi muito boa e que estamos animados”, limitou-se a dizer Geraldo Melo.