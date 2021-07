Sesed mantém data das provas para concurso da Polícia Civil Apesar disso, candidato prefere adiamento a cancelamento depois do concurso. Locais da prova serão publicados nesta quarta-feira.

Mesmo com a determinação do juiz Cícero Martins de Macedo Filho para a reserva de 5% das vagas de delegados para portadores de deficientes físicos, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) mantém a data das provas do certame para o próximo dia 26 deste mês.



A prova disso é que nesta quarta-feira (15) o Diário Oficial do Rio Grande do Norte publicará os horários e locais onde serão aplicadas as provas. De acordo com o diretor da comissão do concurso, delegado Robson Celso Aranha, a Sesed está recorrendo da decisão do juiz, por meio da Procuradoria do Estado.



“Acreditamos que não será preciso adiar o concurso, principalmente, porque estamos há 12 dias das provas”, afirma. Questionado se o prazo não era apertado para o recurso, o delegado informou que acredita que o Tribunal de Justiça acatará o recurso do Estado e manterá o edital do certame conforme está publicado.



Em sentença proferida na terça-feira (7) da semana passada, o juiz Cícero Martins disse que 5% das vagas existentes para o cargo de delegado devem ser destinadas a deficientes.



Com isso, o Estado terá que estabelecer “a possibilidade de adaptação da prova de avaliação física e prova prática para o candidato com deficiência que assim necessite e requeira, no prazo e forma a ser estipulada por Edital, designando, para tanto, uma equipe multiprofissional que as viabilize, entre os quais, médicos especialistas”.



Essa decisão faria com que o concurso fosse adiado em pelo menos 45 dias. Apesar disso, para Daniel Cesar de Azevedo, que se inscreveu no certame, seria melhor o adiamento.



“Não adianta fazer um concurso agora e mais na frente ele ser anulado. O prejuízo seria ainda maior, tanto para o Rio Grande do Norte, quanto para os concorrentes, principalmente, para os que vão de fora, assim como eu”, afirma.



Daniel de Azevedo destaca que por se tratar de uma decisão judicial e que estabelece condições de disputa legais para os portares de deficiência, o melhor é cancelar o atual edital e realizar os ajustes.



“Aqui no Ceará mesmo, onde moro, há dez anos nós tivemos um concurso para delegado que passou muito tempo tendo sua legalidade questionada. Inclusive, até o secretário de Segurança Pública pediu a anulação, mas, a justiça manteve”, frisa.