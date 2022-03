Tia reconhece corpo de Maisla Mariana Local onde foi localizada cabeça e outras partes do corpo é bem próximo ao terreno baldio onde foi encontrado tórax e perna ontem.

Foi confirmado que os restos mortais encontrados hoje pela manhã são da menina Maisla Mariana. A cabeça, que estava num terreno por trás da Caixa Econômica Federal, próximo à Estrada da Redinha, foi reconhecida por Selma Maria Mariano, tia da criança.



Maisla Mariana, 11 anos, desapareceu por volta de meio-dia de terça (12). Na manhã de ontem, a polícia encontrou, num terreno baldio em Igapó, pedaços do corpo de uma criança e passou a trabalhar com a possibilidade de ser o de Maisla.



Além da cabeça, foram localizados braço, perna e pés de uma criança nas proximidades da Avenida João Medeiros Filho, Estrada da Redinha.



Os restos mortais estavam por trás da Caixa Econômica Federal, nas proximidades do terreno baldio onde outras partes foram deixadas.



* Mais informações em instantes