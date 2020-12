São Paulo enfrenta o Defensor para se consolidar na liderança

Local: estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Data: 18 de março de 2009, quarta-feira

Horário: 21h50 (de Brasília)

Árbitro: Carlos Amarilla (PAR)

Assistentes: Nicolás Yegros e Rodney Aquino (PAR

O próximo embate do Tricolor na Copa Libertadores da América não será um jogo qualquer.A equipe viajou até Montevidéu para encarar o Defensor Sporting, nesta quarta-feira (18), às 21h50, sabendo que o estilo do adversário é um dos mais duros de se enfrentar, pelo menos na América do Sul.Além da típica catimba e força, todos os são-paulinos estão cientes dos perigos que podem ser trazidos pelas jogadas típicas do futebol daquele país, como a bola aérea do rival, exatamente o contrário do último jogo na Libertadores, contra os colombianos do América.Mas o time está muito bem preparado para enfrentar o confronto. Isso porque o conhecimento do adversário não é só teórico, e sim prático devido à ajuda de Diego Lugano, que de 2003 a 2006 foi o uruguaio do Morumbi.Diretamente da Turquia, o ídolo, campeão da competição continental e do Mundial de 2005 deu dicas do que acredita que o Tricolor terá pela frente no estádio Centenário."O São Paulo, sem dúvidas, está entre os dois ou três maiores times da Libertadores, então tem a obrigação de vencer em qualquer campo. O futebol uruguaio e o argentino talvez sejam os últimos com qualidade de vencer uma equipe igual ao São Paulo, e por isso o time tem que entrar muito preparado porque vai encontrar um time muito bem montado", afirmou o ex-camisa 5.Muricy Ramalho já conhece todos os detalhes do time estrangeiro. De acordo com o treinador, para vencer os uruguaios a equipe não irá mudar em nada o seu estilo de jogar. Ou seja, o torcedor são-paulino deve ver um grupo que defenderá muito quando estiver sem a bola e que partirá pra cima quando puder atacar, posição que é compartilhada pelo ex-zagueiro do clube."Nunca pode mudar seu estilo de jogo nem seu jeito, sua característica. Tem que sair pra vencer, tem que ir pro jogo com as armas que tem, faz muito tempo que o joga muito no ataque, tem atacantes que marcam muitos gols, então não pode sair disso. Até porque o Defensor é um time que é taticamente muito arrumado e não vai sair desordenado. Tem que jogar como sempre", completou Lugano.Para o capitão Rogério Ceni, que fará sua segunda partida na atual edição do torneio, superando mais esse rival a equipe dará um grande passo rumo à classificação para a próxima fase da Libertadores. Se vencer, o Tricolor somará sete pontos, chegando à liderança isolada da competição."Apesar de termos encontrado menos dificuldade atuando fora de casa, devido ao fato dos times não ficarem tão fechados jogando em seus domínios, não podemos achar que será um jogo fácil. Na minha vida, eu nunca tive facilidade contra time uruguaio, e tenho certeza que será mais uma pedreira", completou o camisa 1.