Com autoridade, Grêmio supera má fase e faz 1 a 0 no Boyacá Chicó



O Grêmio superou a crise, a altitude da cidade de Tunja e venceu o Boyacá Chicó por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, e se reabilitou na Libertadores da América depois de estrear com empate em casa.



O gol de falta convertido por Souza teve valor histórico, já que pela primeira vez na competição a equipe conquistou um trunfo na Colômbia.



Sem maiores problemas, o Tricolor saiu na frente no primeiro tempo e até o final criou várias chances de balançar as redes. O resultado ameniza o clima pesado no clube, já que a torcida pedia a demissão do técnico Celso Roth devido aos tropeços no Campeonato Gaúcho.



Nas outras seis vezes que o clube esteve na Colômbia pela Libertadores, perdera cinco e empatara uma (justamente na final de 1995, contra o Nacional, quando ficou com o título). Ao final da segunda rodada, o líder do Grupo 7 é o Universidad do Chile, com os mesmos 4 pontos do Grêmio, mas leva vantagem pelo saldo de gols.



O Boyacá é o terceiro, com 3 pontos, e na lanterna está o Aurora, da Bolívia, que só perdeu e ainda não fez gol na Libertadores.



Com autoridade, foi o Grêmio quem tomou a iniciativa no começo do confronto. Jgando em casa, o Chicó não deixava por menos, apostava na velocidade e nos lançamentos pelo alto.



Temendo sofrer com o ar rarefeito da altitude, o time gaúcho trocava muitos passes e evitava correr demais, e quando chegava ao ataque arriscava os chutes de longa distância.



As duas equipes eram cautelosas e faziam um confronto equilibrado até Souza ser preciso na bola parada. Numa cobrança de falta na risca da área, aos 31min, o chute rasante do meia acertou o canto direito: 1 a 0.



Com o gol o Tricolor ganhou confiança, passou a controlar o adversário e criar chances de ampliar, mas ninguém conseguiu o segundo gol até o intervalo.



Na etapa complementar os colombianos, mesmo desorganizados, voltaram melhor, aproveitando a postura mais defensiva do Grêmio, que parecia cansado e com dificuldade para acompanhar o ritmo veloz do adversário.



Mas a chance mais clara aconteceu aos 9, quando Jonas recebeu na meia esquerda e teve liberdade total para avançar, mas chutou mal, nas mãos do goleiro.



Conforme o tempo passava o time colombiano ia perdendo a tranquilidade, o que facilitava o trabalho tricolor. Aos 25 Mahecha tentou cavar uma falta perto da área, recebeu o segundo cartão amarelo, por simulação, e acabou expulso.



Jonas, que teve boa atuação,protagonizou um lance inacreditável aos 34. Primeiro ele chutou da entrada da área e o goleiro defendeu.



O atacante pegou o rebote e chutou no poste, e ainda teve tempo para dominar, driblar o goleiro e, a centímetros do gol, chutou para fora. Mas o desperdício não fez falta e o Grêmio, com um homem a mais, segurou a vitória até o apito final.



BOYACÁ CHICÓ 0 x 1 GRÊMIO



Boyacá Chicó

Velásquez; Pino, Galicia, Garcia e Madera (Nuñes); Mahecha, Ramirez, Movil (Giron) e Tapia; Caneo e Marco Perez (Palacios)

Técnico: Alberto Gamero



Grêmio

Victor; Léo, Réver e Rafael Marques; Ruy, Adílson, Tcheco (Makelele), Souza e Fábio Santos; Jonas (Reinaldo) e Alex Mineiro (Herrera)

Técnico: Celso Roth



Data: 11/03/2009 (quarta-feira)

Local: Estádio La Independência, em Tunja (Colômbia)

Árbitro: Sergio Pezzota (ARG)

Auxiliares: Diego Romero e Ariel Bustos (ARG)

Cartões amarelos: Alex Mineiro, Makelele, Léo, Réver, Adilson (Grêmio); Mahecha (Chicó)

Cartão vermelho: Mahecha (Chicó)

Gol: Souza, aos 31min do primeiro tempo