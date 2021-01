Familiares de acidente com vôo da TAM pedem esclarecimentos ao Ministério Público Inquérito está sendo conduzido pela Polícia Federal, embora inicialmente o desastre tenha sido investigado Polícia Civil de São Paulo

Os familiares das vítimas do acidente da TAM, que matou mais de 200 pessoas em 17 de julho de 2007, reuniram-se neste sábado (21) com o procurador da República Rodrigo de Grandis para entender como está o inquérito sobre a tragédia. No momento, o inquérito está sendo conduzido pela Polícia Federal, embora inicialmente o desastre tenha sido investigado Polícia Civil de São Paulo, onde ocorreu o acidente.



Segundo Grandis, a PF já possui quatro laudos técnicos sobre a tragédia. Até então, a Polícia Civil tinha apenas um. "Acredito que o inquérito deve ser concluído nos próximos seis meses, porque já está em fase final. A partir daí, o Ministério Público Federal decidirá como proceder", disse.



Para o presidente da Associação das Famílias e Amigos das Vítimas do Vôo TAMJJ3054 (Afavitam), Dario Scott, a presença do procurador foi importante para esclarecer as principais dúvidas dos parentes. "Nosso objetivo agora é trazer informação para todos".