Xanxan: A luta está só começando

Luana Ferreira Prefeito em exercício acredita que vencerá na Justiça.

“Eles ganharam no voto, no dinheiro, mas vão perder na Justiça”, ameaçou, denunciando vários casos de corrupção que teria acontecido durante hoje (1º).Até o momento, Evandro Moura, primo de Ednardo Moura e ex-secretário de Finanças do marido de Evilásia Moura, está detido pela Polícia Federal porque foi pego em flagrante comprando votos de eleitores.Na casa do ex-prefeito Possidônio Queiroga, acompanhado de dezenas de correligionários, Xanxan se mostrou confiante no plano de cassar a adversária. “A luta está só começando. Continuo prefeito de Patu”, disse, recebendo aplausos e gritos de apoio da multidão.